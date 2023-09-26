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07:27, 26 сентября 2023Россия

Глава СПЧ прокомментировал избиение поджигателя Корана сыном Кадырова

Глава СПЧ Фадеев прокомментировал избиение поджигателя Корана сыном Кадырова

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев прокомментировал ситуацию с избиением сыном Рамзана Кадырова поджигателя Корана. Об этом сообщается в Telegram-канале Совета.

«Есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, которые должны жестко соблюдаться», — заявил правозащитник.

При этом Фадеев указал, что считает недопустимыми провокации наподобие сожжения в многоконфессиональной стране священных книг. «Сжигание Корана — серьезное преступление. Рассчитываю, что будет вынесено справедливое судебное решение в отношении обвиняемого», — отметил он.

25 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен процесс избиения Журавеля. На ролике видно, как его сын Адам наносит сидящему на стуле несколько ударов — в том числе ногами в голову.

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    Марина Совина
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