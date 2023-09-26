Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что украинский дрон был уничтожен в Белгородском районе. Сейчас оперативные службы выясняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил Гладков.

Это уже второй дрон ВСУ, сбитый в Белгородской области за день. Еще один беспилотник был уничтожен утром в небе над Грайворонским округом близ села Санково. По словам Гладкова, никто не пострадал. Сообщения о разрушениях также не поступали.

Накануне вечером средства ПВО сбили в Грайворонском городском округе сразу семь украинских беспилотников. Фрагментами одного из дронов посекло автомобиль. Местные жители не пострадали.