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18:48, 26 сентября 2023Россия

Средства ПВО сбили беспилотник ВСУ в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник ВСУ

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что украинский дрон был уничтожен в Белгородском районе. Сейчас оперативные службы выясняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил Гладков.

Это уже второй дрон ВСУ, сбитый в Белгородской области за день. Еще один беспилотник был уничтожен утром в небе над Грайворонским округом близ села Санково. По словам Гладкова, никто не пострадал. Сообщения о разрушениях также не поступали.

Накануне вечером средства ПВО сбили в Грайворонском городском округе сразу семь украинских беспилотников. Фрагментами одного из дронов посекло автомобиль. Местные жители не пострадали.

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    Константин Лысяков
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