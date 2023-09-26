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19:50, 26 сентября 2023Ценности

54-летняя супермодель показала фигуру в откровенной съемке для журнала

Хелена Кристенсен

Хелена Кристенсен. Изображение: @vanityfairfrance

Датская супермодель Хелена Кристенсен снялась в откровенном образе для журнала Vanity Fair. Соответствующая публикация появилась на странице авторов съемки, фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи, в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, 54-летняя манекенщица показала фигуру в прозрачном латексном платье, сквозь материал которого виднеется нижнее белье черного цвета. При этом ее внешний вид дополняют перчатки длиной выше локтя и макияж в стиле smoky eyes.

Кроме того, Кристенсен предстала перед камерой полностью обнаженной, повернувшись к фотографам боком. Помимо прочего, знаменитость примерила комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера с кружевными вставками и трусов на высокой посадке.

Ранее Хелена Кристенсен поделилась фото в платье с глубоким декольте. Данный наряд демонстрировал частично оголенную грудь звезды, на которой можно было заметить пигментацию.

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    Мария Винар
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