Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:44, 22 сентября 2023Ценности

54-летняя супермодель показала фото в платье с глубоким декольте

Фото: Simone Comi / Globallookpress.com

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующие кадры публикует издание WWD.

На одном из размещенных снимков 54-летняя манекенщица снялась в черном платье с глубоким декольте из пушистой и блестящей ткани. Данный наряд демонстрировал частично оголенную грудь звезды. При этом на фото видно, что на коже знаменитости в упомянутой области присутствует пигментация.

Свой образ Кристенсен дополнила макияжем с акцентом на губах, накрашенных красной помадой. Кроме того, она распустила волосы средней длины. Вдобавок на голову ей разместили обувь розово-оранжевого оттенка.

В январе Хелена Кристенсен показала фигуру в нижнем белье и восхитила фанатов. Манекенщица делилась серией снимков, на которых позировала в спальне в цветочном боди, а также черных трусах и укороченном кроп-топе. Кроме того, волосы Кристенсен были распущены и завиты в мелкие кудри.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о трудностях Чехии с помощью Украине

    Звезда сериала «Универ» назвала причину вынужденного переезда в Москву

    В России резко подорожали подгузники

    В Москве задержали экс-жениха Анастасии Волочковой

    В Москве завершили строительство центра фигурного катания Тутберидзе

    Пакистан решил не платить России за нефть выше потолка цен

    54-летняя супермодель показала фото в платье с глубоким декольте

    Перечислены самые популярные у российской пехоты виды оружия

    ВСУ обстреляли хутор в Белгородской области

    В России запустили сервис подбора имени ребенку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости