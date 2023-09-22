54-летняя супермодель показала фото в платье с глубоким декольте

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующие кадры публикует издание WWD.

На одном из размещенных снимков 54-летняя манекенщица снялась в черном платье с глубоким декольте из пушистой и блестящей ткани. Данный наряд демонстрировал частично оголенную грудь звезды. При этом на фото видно, что на коже знаменитости в упомянутой области присутствует пигментация.

Свой образ Кристенсен дополнила макияжем с акцентом на губах, накрашенных красной помадой. Кроме того, она распустила волосы средней длины. Вдобавок на голову ей разместили обувь розово-оранжевого оттенка.

В январе Хелена Кристенсен показала фигуру в нижнем белье и восхитила фанатов. Манекенщица делилась серией снимков, на которых позировала в спальне в цветочном боди, а также черных трусах и укороченном кроп-топе. Кроме того, волосы Кристенсен были распущены и завиты в мелкие кудри.