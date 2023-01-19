54-летняя супермодель показала фигуру в нижнем белье

Датская супермодель Хелена Кристенсен показала фигуру в нижнем белье

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен показала фигуру в нижнем белье и восхитила фанатов. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

54-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых позирует в спальне в цветочном боди, а также черных трусах и укороченном кроп-топе. Также фотограф запечатлел знаменитость в комплекте нижнего белья белого цвета. При этом волосы Кристенсен распущены и завиты в мелкие кудри.

Подписчики восхитились внешним видом модели в комментариях под публикацией. «Просто красотка», «Вам 20 лет?», «Нереальная женщина», «Лучшая модель», «Обожаю вас», «Какая сексуальная женщина», — высказывались многочисленные поклонники.

В сентябре 2022 года Кристенсен снялась в нижнем белье и вызвала споры в сети. Манекенщица приняла участие в рекламной кампании модного бренда Coco de Mer Icons.