Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на электроподстанцию под Курском

Старовойт: дрон ВСУ сбросил взрывчатку на электроподстанцию в Курской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе Снагость Кореневского района Курской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт.

Он отметил, что из-за случившегося под Курском оказались обесточены семь населенных пунктов. Никто из мирных граждан не пострадал, подчеркнул Старовойт.

«Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка», — заверил глава.

26 сентября в Курской области сбили украинский беспилотник. Данное устройство стало пятым ликвидированным по счету за ночь на территории приграничного региона, разъяснили в Минобороны России.

Вечером 25 сентября средства противовоздушной обороны ликвидировали семь украинских дронов над Белгородской областью. В Минобороны подчеркнули, все они были самолетного типа.