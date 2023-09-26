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09:08, 26 сентября 2023Наука и техника

Apple признала ошибку в iOS 17

9to5Mac: Apple расследует причину сброса настройки конфиденциальности в iOS 17

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Компания Apple признала связанную с настройками конфиденциальности проблему в iOS 17. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По словам журналистов, на ошибку обратили внимание пользователей соцсетей. Так, посетитель X (бывшая Twitter) под ником Mysk заявил, что после установки iOS 17 на его iPhone сбросились настройки конфиденциальности. В частности, изменились настройки «Важные геопозиции» и «Аналитика iPhone», что позволило собирать больше информации о владельце гаджета.

Обнаруженную Mysk проблему подтвердили другие пользователи iOS 17. В Apple признали ошибку и пообещали с помощью внутреннего расследования выяснить, почему в новой ОС некоторые настройки конфиденциальности сбросились по умолчанию.

Представители корпорации отметили, что при обновлении iOS или настройке нового iPhone настройки также должны сохраняться или переноситься. В компании также подчеркнули, что Apple ни при каких условиях не сможет изучить информацию о важных геопозициях пользователя, так как данные защищены сквозным шифрованием.

Компания Apple выпустила iOS 17 18 сентября. В обновлении для iPhone появились настраиваемые карточки контактов, возможность отправлять отложенные аудио- и видеосообщения в FaceTime, режим StandBy.

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    Андрей Ставицкий
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