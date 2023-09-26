Блогерша раскрыла простой способ погладить воротники на одежде

Блогерша Соня (фамилия неизвестна) раскрыла простой способ погладить воротники на одежде. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом x_sonyaaa1, чей блог насчитывает 94,1 тысячи подписчиков, рассказала, что у утюга есть потайное отверстие, предназначенное для удаления заломов на вещах в упомянутой области. Так, она протянула часть ткани в специальную щель и прогладила воротники рубашки и футболки, продемонстрировав гладкие изделия.

Пользователи сети оценили рекомендацию юзерши в комментариях под постом. «Я гладил 45 лет и не знал этого!», «И почему мне никто об этом не рассказал», «Теперь мне кажется, что я ничего не знаю в жизни», — иронично высказались они.

Ранее автор блога «Мотивация на уборку» Валерия Винникова раскрыла россиянам дешевый способ удалить пятна от дезодоранта с белой одежды. По словам эксперта, устранить подобные загрязнения с изделий получится с помощью поваренной соли: продукт следует нанести на предварительно смоченную ткань.