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13:19, 26 сентября 2023Бывший СССР

Стало известно о желании Киева получить аналог российских «Калибров»

Economist: Киев хочет получить от Запада крылатые ракеты для бомбардировщиков

Sofiia Gatilova / Reuters

Киев хочет получить от Запада крылатые ракеты большой дальности для бомбардировщиков. Об этом пишет издание Economist.

Источник в Генеральном штабе Украины заявил, что войска республики нуждаются в аналоге российских «Калибров» и Х-101. По словам собеседника издания, скорость, маневренность и скрытность этого оружия затрудняют его перехват.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов заявил, что Украина перенесла за пределы республики «определенную часть производства» своих ракет. Передислокация была связана с тем, что российские войска ударили по месту сборки этих снарядов.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Соединенные Штаты не стали официально объявлять о поставке Украине ракет ATACMS, чтобы об этом не узнала Россия и не смогла заранее «отодвинуть линии снабжения дальше от линии фронта».

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    Кристина Есикова
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