Россия пообещала ответить на санкции Канады

МИД России пообещал ответить на расширение санкционных списков Канады

МИД России пообещал ответить на расширение Канадой санкционного списка. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Враждебные действия правительства Канады, которое по части антироссийского санкционного ража пытается "превзойти" США, постоянно расширяя национальный "стоп-лист" за счет политиков, деятелей культуры, членов семей попавших под санкции и даже целых учебных заведений, разумеется, без ответа не останутся», — говорится в заявлении ведомства.

В заявлении также сказано, что Россия не будет мириться с тем, как Канада заигрывает с нацизмом. Москва предпримет необходимые шаги в контексте российско-канадских отношений, переживающих глубочайший кризис по вине Оттавы.

Ранее законодатели Канады призвали принять меры и отправить в отставку спикера Палаты общин Энтони Роту за приглашение ветерана СС Ярослава Хунки, которого чествовали в парламенте. Встреча представителей правительства и парламентской оппозиции со спикером Палаты общин состоится во вторник.