Сыновья известного киллера избили девятилетнюю девочку и ее отца в Москве

РЕН ТВ: дети киллера Белхороева избили девятилетнюю девочку и ее отца в Москве

В Москве сыновья известного киллера Али Белхороева избили девятилетнюю девочку и ее отца. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как стало известно, вечером 23 сентября девочка играла на детской площадке на Мичуринском проспекте. Со слов ребенка, гулявшие там же мальчики, возраст которых не уточняется, начали бить ее палкой. Когда школьница рассказала об этом отцу, тот вышел на улицу, отобрал у одного из ребят палку и сломал ее. После этого агрессор, оказавшийся 10-летним сыном киллера Али Белхороева, убежал.

По информации издания, через некоторое время на девочку напали другие дети подросткового возраста, прижав к стене. «Отец сразу же оттащил самого активного из мальчишек, 13-летнего подростка, который заявил, что "пришел мстить за брата"», — рассказал собеседник портала.

После этого родители забрали девочку и вернулись домой. Однако в тот же вечер с отцом школьницы связалась 31-летняя женщина и позвала на улицу, где его избила группа молодых людей, в которой также находился старший сын Белхороева — 20-летний Абдула.

В результате россиянина доставили в больницу с переломом носа. Помимо этого, в хирургическое отделение попали десятилетний и 13-летний обидчики девочки. Характер их травм не уточняется. В отношении Абдулы Белхороева возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве, пишет издание.

В свою очередь, Telegram-канал «112» выяснил, что матерью 10-летнего мальчика, побившего палкой девятилетнюю школьницу, оказалась Фериде Аушева, отбывающая срок по уголовной статье. Женщина является супругой киллера Али Белхороева, а также сестрой вора в законе Хамзата Аушева.

Канал также утверждает, что в отношении Абдулы Белхороева возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве и суд арестовал его.

Ранее в Москве 21-летний кикбоксер избил 15-летнего подростка из-за замечания. Мужчина нанес подростку многочисленные удары руками и ногами по голове и телу. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.