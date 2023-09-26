В Калининграде пройдет международный музыкальный фестиваль

В Калининграде 1 октября откроется 15-й Международный музыкальный фестиваль «Шедевры мировой классики», который пройдет в историческом Кафедральном соборе на острове Канта. Об этом сообщила пресс-секретарь собора Яна Лутченко, передает ТАСС.

На фестивале прозвучат шедевры мировой классики — сочинения российских и зарубежных композиторов разных веков в сопровождении установленного здесь самого большого органного комплекса в России. Впервые перед российской публикой с большим сольным концертом выступит известный органист из Венгрии Жолт Мате Месарош.

«То, сколь необычно, красиво звучит орган в сочетании с голосом солиста, слушатели прочувствуют на концерте заслуженного артиста России, лауреата премии "Органист года" Даниэля Зарецкого с одной из лучших меццо-сопрано, оперной певицей, заслуженной артисткой России Галиной Сидоренко», — отметила Лутченко.

Одним из ключевых событий фестиваля станет вручение российской премии «Органист года-2023», учрежденной Фондом творческих инициатив.

Ранее сообщалось, что в Калининграде прошла официальная церемония открытия подводного парка «Янтарный», она состоялась на базе дайв-клуба «Посейдон39». В региональном правительстве подчеркнули, что на туристической карте региона появился очень знаковый объект.