Раскрыты подробности знакомства Славы Комиссаренко с женой с вебкам-прошлым

Бывшая вебкам-модель, на которой ранее женился популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, сама искала знакомства с известным юмористом. Подробности их знакомства раскрыло издание Woman.ru со ссылкой на знакомых девушки.

Знакомые девушки рассказали, что модель зарабатывала деньги, продавая свои интимные фотографии, а вырученные на этом средства тратила на пластические операции. По информации издания, экс-вебкам-модель переехала из Киева в Москву, но после начала пандемии коронавируса вернулась на Украину, где и познакомилась с Комиссаренко.

«После выступления она подошла к Славе якобы за автографом и начала кокетничать. Слово за слово, обменялись телефонами, начали встречаться, а когда Слава переехал за границу, видимо, позвал ее с собой», — сказали знакомые супруги комика. Они утверждают, что девушка не увлекалась стендапом, ее целью было «стать девушкой звезды».

Ранее Комиссаренко заявил, что не был в курсе вебкам-прошлого жены. Юморист рассказал, что узнал о нем сразу после свадьбы, однако когда спросил об этом супругу, она ему солгала.

О том, что Комиссаренко женился, сообщалось 20 сентября. Вскоре после этого пользователи форумов заявили, что в прошлом девушка работала вебкам-моделью. Они также выложили откровенные снимки, предположительно, с супругой Комиссаренко.