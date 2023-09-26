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09:07, 26 сентября 2023Спорт

Дубль и передача российского игрока помогли «Флориде» разгромить «Нэшвилл» в НХЛ

Дубль и передача Куликова помогли «Флориде» разгромить «Нэшвилл» 5:2 в НХЛ

Фото: Sam Navarro-USA TODAY Sports / Reuters

«Флорида Пантерс» на своей арене разгромила «Нэшвилл Предаторс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:2. Победить хозяевам помог дубль и результативная передача российского защитника Дмитрия Куликова. Помимо него, у «Флориды» отличились Кевин Стенлунд, Сэм Беннетт и Нико Миккола. У гостей заброшенными шайбами отметились Джейк Ливингстоун и Тай Фельхабер.

Куликов пополнил состав «Флориды» летом 2023 года. Контракт с командой рассчитан на один год. Сумма соглашения — один миллион долларов. В клубе защитник начинал карьеру в НХЛ в 2009 году, он защищал цвета «Пантерс» до 2016-го. Россиянин также известен по выступлениям за «Питтсбург Пингвинс», «Анахайм Дакс», «Миннесоту Уайлд», «Эдмонтон Ойлерс», «Нью-Джерси Девилс», «Виннипег Джетс», «Баффало Сейбрс» и ярославский «Локомотив».

Сезон-2023/2024 стартует в НХЛ 11 октября. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс». В финальном серии команда победила «Флориду» со счетом 4-1.

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    Ксения Курашкина
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