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19:24, 26 сентября 2023Из жизни

Билеты на последний спектакль президента США продали за 25 миллионов рублей

Билеты на последний спектакль Линкольна в Вашингтоне продали за $262 тысячи

Фото: RR Auction

В США с аукциона продали два билета на спектакль, посещение которого стало последним появлением 16-го президента США Авраама Линкольна на людях. Об этом сообщает New York Post.

Билеты в театр Форда в Вашингтоне на спектакль «Наш американский кузен» от 14 апреля 1865 года неизвестный коллекционер купил за 262 тысячи долларов (25,2 миллиона рублей) на аукционе RR Auction в Бостоне. Именно во время этого спектакля Джон Уилкс Бут в ложе театра ранил президента США в голову из пистолета. Утром следующего дня Линкольн ушел из жизни.

Лот представлял собой два билета в бельэтаж на места 41 и 42 в секции D со срезанными контролером уголками. Как заявили представители аукционного дома, с этих мест открывался отличный вид на президентскую ложу, которая находилась через зал напротив, то есть их обладатели вполне могли стать свидетелями покушения.

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В прошлый раз эти билеты продавались на аукционе в 2002 году, тогда за них заплатили 83,6 тысячи долларов. «Билеты в театр Форда на 14 апреля 1865 года такого типа крайне редки. В записях не значатся иные экземпляры, появлявшиеся на торгах с момента их предыдущей продажи на аукционе Forbes в 2002 году», — заявили в RR Auction.

Еще один такой же билет хранится в Библиотеке Хоутона Гарвардского университета. Именно он использовался для проверки подлинности проданных лотов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании эскиз картины известного английского художника XVIII-XIX веков Джона Констебла нашли в доме на Нормандских островах и продали на аукционе. Рисунок считался потерянным с 1979 года.

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    Никита Савин
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