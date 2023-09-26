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18:40, 26 сентября 2023Наука и техника

Сербия представила модернизированную копию Т-72

Сербия представила модернизированный танк M-84AS2 на выставке «Партнер»

Фото: Srđan Popović / Wikimedia

В Сербии представили модернизированную версию танка M-84, который является югославской копией Т-72М, на выставке «Партнер-2023» в Белграде. M-84AS2 отличается улучшенной защищенностью и повышенной огневой мощью, пишет Army Recognition.

M-84AS2 получил дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 12,7 миллиметра. Для повышения эффективности стрельбы машину оснастили новой системой управления огнем (СУО) с четырехканальным прицелом наводчика, панорамным прибором наблюдения командира и цифровым метеорологическим датчиком. СУО позволяет наводчику и командиру одновременно отслеживать две отдельные цели.

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Также в состав оборудования M-84AS2 вошел комплекс видеонаблюдения и цифровая система связи. Защищенность машины обеспечивает динамическая защита и комплекс обнаружения лазерного излучения с автоматическими дымовыми гранатометами для защиты танка от управляемого оружия. Мобильность танка улучшили, повысив мощность двигателя до 840 лошадиных сил.

Первые версии M-84 отличалась от Т-72М оборудованием югославского производства. Танк получил новые прицелы и СУО. Как и Т-72М, югославская версия несла гладкоствольную пушку калибра 125 миллиметров и два пулемета.

В конце мая издание Military Watch Magazine писало, что представленный на оборонной выставке MILEX 2023 в Минске белорусский модернизированный танк Т-72БМ2 может превосходить российский Т-72Б3 по бронезащите.

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    Даниил Иринин
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