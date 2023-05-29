Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:28, 29 мая 2023Наука и техника

В США сравнили белорусскую и российскую версии Т-72

MWM: белорусский танк Т-72БМ2 может превосходить российский Т-72Б3 по бронезащите

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Представленный на оборонной выставке MILEX 2023 в Минске белорусский модернизированный танк Т-72БМ2 может превосходить российский Т-72Б3 по бронезащите, однако уступать ему в подвижности. Сравнение версий боевых машин привело американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Между тем в публикации отмечается, что более новые российские модификации, в частности Т-72Б4, могут превосходить белорусские и по бронезащите. «Танк Т-72Б4 значительно приближает стандарты бронезащиты к уровню самого боеспособного танка российской армии Т-90М», — пишет издание.

Материалы по теме:
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

MWM допускает, что модернизация белорусских Т-72 была проведена при участии российской стороны, для которой роль танков этого типа постепенно снижается. «Роль Т-72 в Вооруженных силах России сама по себе уменьшается, поскольку страна увеличивает производство Т-90М», — отмечает издание.

В мае глава Чечни Рамзан Кадыров прокатился на модернизированном российском танке, предположительно, версии Т-72Б3, и пообещал приехать в Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости
    На Украине поддержали перенос празднования Дня Победы на 8 мая
    Крокодил искусал мужчину на глазах туристов во время экскурсии
    Путин поручил образовать президиум коллегии ВПК
    В Польше предупредили об опасности ядерного конфликта из-за Украины
    Чехия назвала Россию угрозой на ближайшее десятилетие
    Названо число с господдержкой МСП-получателей кредитов
    В России резко выросли поставки иранских товаров
    Greenpeace попал в перечень нежелательных в России организаций
    На Украине приготовились к дефициту электроэнергии
    В США сравнили белорусскую и российскую версии Т-72
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.