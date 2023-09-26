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14:22, 26 сентября 2023Россия

Курскую область обстреляли из минометов

Курский губернатор Старовойт сообщил об минометном обстреле со стороны Украины

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Курская область подверглась минометному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Попово-Лежачи Глушковского района. Одной из пяти минометных мин перебита линия электроснабжения, треть села обесточена», — пояснил он.

По словам главы области, пострадавших нет. На данный момент специалисты приступили к ремонту электрооборудования. Помимо того, были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, на место прибыли саперы, добавил губернатор.

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Ранее Роман Старовойт сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины сбросил взрывчатку на электроподстанцию в селе Снагость Кореневского района Курской области. Он отметил, что из-за случившегося под Курском оказались обесточены семь населенных пунктов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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