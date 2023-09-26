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14:01, 26 сентября 2023Бывший СССР

В Кремле оценили возможное размещение миссии США в Карабахе

Песков: любая миссия может быть размещена в Карабахе только с согласия Баку

Любая наблюдательная миссия может быть размещена в Нагорном Карабахе там только с согласия Азербайджана. Так оценил возможное размещение миссии США в регионе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. Потом, любая миссия может существовать только с согласия Азербайджанской стороны. Нужно себе отдавать отчет в первую очередь именно в этом», — сказал он.

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    Кристина Есикова
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