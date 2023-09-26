В Кремле оценили возможное размещение миссии США в Карабахе
Песков: любая миссия может быть размещена в Карабахе только с согласия Баку
Любая наблюдательная миссия может быть размещена в Нагорном Карабахе там только с согласия Азербайджана. Так оценил возможное размещение миссии США в регионе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
«Нет, здесь пока какой-то конкретики мы не усматриваем. Потом, любая миссия может существовать только с согласия Азербайджанской стороны. Нужно себе отдавать отчет в первую очередь именно в этом», — сказал он.