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14:02, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

Информация о принудительной мобилизации в новых регионах не подтвердилась

Сообщение о принудительной мобилизации в новых регионах не подтвердилось
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сообщение о принудительной мобилизации в новых регионах России не подтвердилось.

Назначенный Киевом мэр Мелитополя Иван Федоров опубликовал в своем Telegram-канале информацию о том, что Россия якобы готовится проводить принудительную мобилизацию в новых регионах.

Российские власти неоднократно заявляли, что новой волны мобилизации в России не будет. В частности, 14 сентября заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин отмечал, что потребности армии в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине полностью закроют контрактники.

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«Не будет мобилизации. На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая. Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться», — высказывался депутат.

13 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что предпосылок для мобилизации на данный момент нет. «Исходя из тех резервов, которые сегодня есть у Минобороны, мы предпосылок для мобилизации на данном этапе не видим», — сказал политик.

12 сентября Президент России Владимир Путин сообщал, что 270 тысяч человек за последние шесть-семь месяцев в России добровольно подписали контракты на военную службу. Путин заверил, что люди идут на это «сознательно и добровольно».

Информация о том, что Россия готовится проводить принудительную мобилизацию в новых регионах, не получила распространения в российском сегменте СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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