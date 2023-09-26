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06:17, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

В Финляндии осознали негативные последствия членства в НАТО

NYT: в Финляндии осознали высокую цену участия в НАТО

После присоединения к НАТО в Финляндии осознали, что участвовать в крупном военном альянсе «сложно и дорого». Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что «головокружительно быстрое» присоединение к НАТО, возможно, было самой легкой частью сложного процесса интеграции «со всеми финансовыми, юридическими и стратегическими препятствиями». «После десятилетий решения вопросов безопасности в одиночку финны обнаружили, что жизнь в большом альянсе сложна, дорога и глубоко политизирована», — говорится в статье.

Как заявила изданию директор по оборонной политике при министерстве обороны Финляндии Янне Куусела, «вступление в НАТО — это дорого, поддержка Украины — это дорого». И в ближайшее время, по ее словам, конца этому не предвидится.

Как указывается в материале NYT, членство в НАТО долгое время считалось дешевым преимуществом, благодаря американскому ядерному зонтику и принципу коллективной обороны, однако альянс также предъявляет к своим членам обширные требования. «При этом интеграция потребует от правительства и военных чиновников Финляндии принятия ряда сложных и дорогостоящих решений», — говорится в статье.

Ранее экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен предрек Финляндии недолгое членство в составе НАТО. По мнению политика, присоединение к альянсу принесло стране только вред, но граждане не могли открыто выразить свою позицию.

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    Екатерина Подвигина
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