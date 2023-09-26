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15:02, 26 сентября 2023Россия

Жилой дом получил повреждения при минометном обстреле Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждениях жилого дома при обстреле
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Жилой дом получил повреждения во время минометного обстрела Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

«Сегодня под минометный обстрел ВСУ попала окраина села Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

При атаке, отметил он, повреждения получило одно частное домовладение, где осколки посекли крышу, фасад, окна и забор, а также пристройку и хозпостройку. На место, добавил Гладков, прибыли сотрудники оперативных служб.

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До этого минометному обстрелу подверглась также Курская область. Там, по словам губернатора приграничного региона Романа Старовойта, перебита линия электроснабжения, из-за чего треть села осталась без тока.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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