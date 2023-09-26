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10:06, 26 сентября 2023Спорт

Объявлена дата следующего боя Орловского в UFC

Андрей Орловский сразится с Вальдо Кортесом-Акостой 13 января на турнире UFC

Фото: Jasen Vinlove / USA TODAY Sports / Reuters

Объявлена дата следующего поединка белорусского бойца смешанного стиля (ММА) Андрея Орловского в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает MMA Junkie.

Орловский сразится с доминиканцем Вальдо Кортесом-Акостой. Бой в тяжелом весе пройдет на турнире промоушена 13 января 2024 года. Место проведения назовут позднее.

44-летний Орловский за карьеру в ММА одержал 34 победы и потерпел 22 поражения. Еще два поединка с его участием признаны несостоявшимся. На счету 31-летнего Кортеса-Акосты 13 выигранных боев при одном поражении.

Орловский — бывший чемпион UFC. С 2005 по 2006 год он удерживал чемпионский пояс промоушена в тяжелом весе. В прошлый раз он выходил в октагон в июне 2023-го против американца ДонТэла Майса. Тогда белорус проиграл техническим нокаутом.

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    Андрей Стрельцов
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