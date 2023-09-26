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03:43, 26 сентября 2023Наука и техника

В США рассказали о самом страшном для ВСУ оружии России

Business Insider: российские РЭБ и Ка-52 представляют серьезные проблемы для ВСУ

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Global Look Press

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ударные вертолеты Ка-52 и сверхточные артиллерийские ракетные системы играют решающую роль в отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили эксперты изданию Business Insider.

В частности, бывший член Совета национальной безопасности США Мэтт Диммик отметил, что украинские военные потеряли много беспилотников, поскольку российские войска «очень эффективно используют тактику радиоэлектронной борьбы и противодействия БПЛА». Он добавил, что без дронов любое подразделение абсолютно слепо, поскольку не видит, что находится за следующим холмом, и не может обнаружить важные цели, такие как российские пулеметные и артиллерийские позиции.

По словам полковника армии США в отставке Джиана Джентайла, серьезные проблемы для Украины также создают российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, которые украинские военные прозвали «стервятники [президента России Владимира] Путина». Британские военные также признали, что данные вертолеты дают России ключевое преимущество на поле боя и их участие дорого обошлось ВСУ.

Кроме того, российские артиллеристы сыграли решающую роль в уничтожении или остановке продвижения ВСУ.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в силу своей специфики конфигурации способны дать ответ любому западному танку и уничтожить его.

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    Марина Совина
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