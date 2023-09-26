Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:22, 26 сентября 2023Мир

Нидерланды заявили о намерении продолжать поставки оружия Украине

Министр обороны Оллонгрен: Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине
СюжетРоссия и НАТО:
Кайса Оллонгрен

Кайса Оллонгрен. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Нидерланды продолжат поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие и боеприпасы. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в интервью телеканалу MSNBC.

По словам главы ведомства, Нидерланды также намерены работать над укреплением вооруженных формирований Украины и после завершения конфликта, поскольку «Россия никуда не денется». Оллонгрен считает, что Украину необходимо «сохранить как важного партнера НАТО».

Ранее глава Министерства обороны Нидерландов заявила, что Амстердам рассчитывает начать поставки истребителей F-16 Украине в 2024 году. По словам Оллонгрен, сроки зависят от того, сколько времени займет обучение украинских военнослужащих на F-16. Амстердам, отметила она, рассчитывает, что на это уйдет около шести-восьми месяцев.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды вместе с супругой Еленой. Украинский лидер с премьер-министром Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены ВСУ.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя прокомментировал подрыв «Северных потоков»

    Историк озвучил главную задачу Запада на Украине

    Германию, Данию и Швецию призвали ускорить расследование по «Северным потокам»

    Российские военные отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

    Сотрудник погоста раскрыл содержимое поминальных пакетов

    Захарова оценила отказ английских футболистов от матчей с россиянами

    В iPhone 15 Pro обнаружили критическую проблему

    В центре Херсона произошли взрывы

    Проживающий в США внук Пугачевой заскучал без выходов на сцену

    Небензя анонсировал проект заявления председателя СБ ООН по «Северным потокам»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости