Нидерланды заявили о намерении продолжать поставки оружия Украине

Министр обороны Оллонгрен: Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине

Нидерланды продолжат поставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие и боеприпасы. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в интервью телеканалу MSNBC.

По словам главы ведомства, Нидерланды также намерены работать над укреплением вооруженных формирований Украины и после завершения конфликта, поскольку «Россия никуда не денется». Оллонгрен считает, что Украину необходимо «сохранить как важного партнера НАТО».

Ранее глава Министерства обороны Нидерландов заявила, что Амстердам рассчитывает начать поставки истребителей F-16 Украине в 2024 году. По словам Оллонгрен, сроки зависят от того, сколько времени займет обучение украинских военнослужащих на F-16. Амстердам, отметила она, рассчитывает, что на это уйдет около шести-восьми месяцев.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды вместе с супругой Еленой. Украинский лидер с премьер-министром Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены ВСУ.