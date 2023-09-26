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18:29, 26 сентября 2023Моя страна

В Северной Осетии открыли мемориальную доску Герою Советского Союза

В Чиколе открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Алихану Макоеву

Фото: Wikimedia Commons

В селе Чикола в Северной Осетии открыли мемориальную доску Герою Советского Союза Алихану Макоеву. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Отмечается, что памятный знак установлен на стене дома, где родился и вырос Макоев. В церемонии открытия приняли участие родные и близкие героя, жители Ирафского района, представители администрации и школьники.

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В издании напомнили, что свыше 5000 уроженцев Ирафского района сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Более того, сотни из них отмечены различными боевыми орденами и медалями, но только один был удостоен звания Героя СССР.

Ранее в Северной Осетии открыли памятный камень с барельефом Героя Советского Союза, командира подводной лодки М-117 Астана Кесаева. Торжественное открытие памятника состоялось в понедельник, 11 сентября, во Владикавказе.

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    Фариза Бацазова
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