Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:47, 12 сентября 2023Моя страна

В Северной Осетии открыли барельеф Героя СССР

Во Владикавказе открыли барельеф Героя СССР Астана Кесаева

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Северной Осетии открыли памятный камень с барельефом Героя Советского Союза, командира подводной лодки М-117 Астана Кесаева. Об этом пишет «15-й Регион».

Торжественное открытие памятника состоялось в понедельник, 11 сентября, во Владикавказе. Инициативу по его созданию поддержали члены семьи Героя СССР, а автором барельефа стал известный скульптор Ибрагим Хаев.

Материалы по теме:
Наворотили дел. Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
Наворотили дел.Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
14 сентября 2021
Это как понимать? Не только Аленка: самые странные и необычные памятники со всей России
Это как понимать?Не только Аленка: самые странные и необычные памятники со всей России
26 декабря 2020

«Он оставил яркий след и как военнослужащий, и как преподаватель, — рассказал изданию представитель фамилии Кесаевых. — Он много поколений воспитал, выучил. Для Осетии немало сделал. Посчитали, что один из ярчайших представителей нашей фамилии, и его память надо увековечить».

Отмечается, что аналогичный памятник Кесаеву установили в Севастополе в 2019 году. Его имя также присвоено улицам во Владикавказе и Севастополе.

Ранее в сентябре стало известно, что в столице Северной Осетии, Владикавказе, построили новую ледовую арену. В настоящее время ведутся монтажные и отделочные работы. В скором времени специалисты приступят к заливке льда.

Что думаешь? Оцени!
    Фариза Бацазова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин предложил некоторым россиянам ипотеку под два процента. Кто сможет ее взять?

    Стало известно о предполагаемом романе Спирс после развода

    Системы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

    Блогерша сделала популярную укладку и лишилась части волос

    В Киевской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

    Россияне нашли способ избежать конфискации автомобиля при въезде в Европу

    Вирусолог объяснил резкий скачок заболеваемости коронавирусом в России

    Немецкий концерн Rheinmetall поставил Украине помощь на 9 миллионов евро

    В ЛНР военного ВСУ осудили на 16 лет за обстрел жилого дома

    В Москве собрались построить 39 новых станций метро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости