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16:01, 6 сентября 2023Моя страна

В Северной Осетии построили новую ледовую арену

Новую ледовую арену построили во Владикавказе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В столице Северной Осетии, Владикавказе, построили новую ледовую арену. Об этом пишет «15-й Регион».

Отмечается, что в настоящее время ведутся монтажные и отделочные работы. В скором времени специалисты приступят к заливке льда.

Внутри объекта будет два катка — основной и тренировочный. По данным портала, новая хоккейная площадка будет соответствовать высоким требованиям, в том числе для матчей молодежной хоккейной лиги.

Таким образом, уже к концу 2023 года на лед смогут выйти хоккеисты и фигуристы. Помимо большой и малой арен в здании также будут офисный блок, тренерские и судейские помещения, спортивные залы, бросковая зона и восемь раздевалок с душевыми и санузлами.

Ранее в сентябре стало известно, что аэропорт Владикавказ установил новый рекорд по пассажиропоток в августе. Авиагавань впервые обслужила более 100 тысяч пассажиров за месяц.

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    Фариза Бацазова
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