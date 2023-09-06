В Северной Осетии построили новую ледовую арену

Новую ледовую арену построили во Владикавказе

В столице Северной Осетии, Владикавказе, построили новую ледовую арену. Об этом пишет «15-й Регион».

Отмечается, что в настоящее время ведутся монтажные и отделочные работы. В скором времени специалисты приступят к заливке льда.

Внутри объекта будет два катка — основной и тренировочный. По данным портала, новая хоккейная площадка будет соответствовать высоким требованиям, в том числе для матчей молодежной хоккейной лиги.

Таким образом, уже к концу 2023 года на лед смогут выйти хоккеисты и фигуристы. Помимо большой и малой арен в здании также будут офисный блок, тренерские и судейские помещения, спортивные залы, бросковая зона и восемь раздевалок с душевыми и санузлами.

Ранее в сентябре стало известно, что аэропорт Владикавказ установил новый рекорд по пассажиропоток в августе. Авиагавань впервые обслужила более 100 тысяч пассажиров за месяц.

