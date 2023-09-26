Дипломат предупредил о последствиях санкций против российских алмазов

Дипломат Логвинов: санкции против российских алмазов угрожают мировому рынку

И.о. постоянного представителя России при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов в беседе с РИА Новости заявил, что планы Запада по введению санкций против российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также угрожают цепочкам производства и поставок.

Логвинов допустил, что речь может идти о создании некоего параллельного Кимберлийскому процессу механизма, который направлен на исключение из мировой торговли драгоценных камней определенного происхождения: сейчас — российского, а впоследствии из любой другой «неугодной страны». Подобная инициатива носит дискриминационный характер и противоречит правилам международной торговли и основам Кимберлийского процесса, подчеркнул он.

«Под ударом могут оказаться и позиции ряда вовлеченных в эти цепочки развивающихся стран, прежде всего — центров огранки алмазов. Такие планы Запада в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение интересами государств Глобального Юга», — предупредил дипломат о последствиях введения ограничений.

В то же время Логвинов отметил, что конкретные параметры возможных санкций против российских алмазов и бриллиантов пока не раскрываются Еврокомиссией, поэтому в целом преждевременно судить о том, как они могут повлиять на экспорт продукции из страны.

15 сентября в Бельгии заявили, что G7 объявит об ограничениях на импорт российских алмазов в ближайшие недели. Именно Брюссель добился начала создания системы отслеживания — только на таких условиях страна согласилась одобрить санкции против российских алмазов.

Для создания эффективной системы глобального отслеживания оборота алмазов, которая позволит запретить импорт камней из России, западные страны захотели заручиться поддержкой Индии.