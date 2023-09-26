В Совфеде объяснили запрет США брать интервью у Путина американскому журналисту

Сенатор Пушков: в США боятся брать интервью у Путина из-за изменчивых настроений

Власти США запретили американскому журналисту Такеру Карлсону брать интервью у президента России Владимира Путина в связи с изменчивыми настроениями в обществе. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, передает «Прайм».

Он отметил, что более половины американцев выступают против финансовой и военной помощи Украине. Кроме того, как напомнил сенатор, Карлсон неоднократно выступал с критикой в адрес главы США Джо Байдена. «В этих условиях администрация [Белого дома] боится, что американцы услышат голос Путина. В Вашингтоне боятся такого интервью с популярным оппозиционным журналистом», — считает Пушков.