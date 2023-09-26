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17:54, 26 сентября 2023Экономика

Россияне без сбережений испугались роста цен

ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли на 0,2 п.п.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В сентябре оценка инфляционных ожиданий россиян по отношению к августу на ближайший год составила 11,7 процента (рост на 0,2 процентных пункта), сообщает Центробанк.

Отмечается, что инфляционные ожидания в сентябре выросли только у россиян без сбережений. У респондентов, имеющих сбережения, они снизились на 0,1 процентного пункта по отношению к августу и составили 10,3 процента. Тем не менее такие ожидания остаются повышенными, указали в ЦБ.

При этом ожидания по росту цен на пять лет вперед у россиян выросли на 1,9 процентных пункта по отношению к августу и составили 11,4 процента. Наблюдаемая годовая инфляция составила 13,8 процента (плюс 0,3 процентных пункта).

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Также в сентябре снизился индекс потребительских настроений — он вернулся к уровню февраля 2023 года. Отмечается и возросшая склонность респондентов к сбережениям. Кроме того, регулятор сообщил и о росте ценовых ожиданий предприятий — они выросли до максимума с апреля 2022 года.

Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2023 году составит 6-7 процентов. Ожидается, что она вернется к четырем процентам в 2024 году и будет сохраняться на этом уровне в дальнейшем.

Ранее россиян предупредили о подорожании ЖКУ. По прогнозам, в следующем году услуги вырастут в цене на 9,8 процента. Рост в 2023 году составил в среднем три процента.

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    Мария Черкасова
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