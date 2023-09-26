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07:53, 26 сентября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о подорожании ЖКУ

Эксперт Вепрецкая: в 2023 году УК подняли цены на ЖКУ в среднем на 3 процента

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В 2023 году жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России подорожали в среднем на три процента, а в 2024-м цены поднимутся еще на 9,8 процента. Об этом рассказала директор ассоциации управляющих компаний (УК) НП «Национальный жилищный конгресс», эксперт Общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая, пишут «Известия».

По словам специалистки, речь идет о таких услугах, как уборка подъездов и дворов, текущий ремонт, обслуживание лифтов, а также взносы на капремонт. «От региона к региону, от города к городу и в зависимости от дома процент повышения разнится. Жилищные услуги подорожали от двух до шести процентов», — отметила председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

Как пояснили эксперты, плата за ЖКУ состоит из двух глобальных составляющих — коммунальных и жилищных услуг. Стоимость первых (тарифы на газ, свет, воду и тепло) контролирует государство. В сентябре 2022 года правительство перенесло подорожание «коммуналки» с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го. В следующий раз цены поднимутся в 2024-м — на 9,8 процента.

Стоимость жилищных услуг правительство не регулирует, и УК повышают плату самостоятельно. Сейчас цены на ЖКУ пришлось повысить на фоне инфляции, однако и этого недостаточно. «Рост в среднем на три процента не покрывает инфляцию ни на строительные материалы для ремонта, ни на работы, ни на услуги», — пояснила Вепрецкая. По итогам 2022 года инфляция в России составила 11,94 процента.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева рассказала, что после повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России субсидии на их оплату выдадут большему числу граждан.

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    Нина Ташевская
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