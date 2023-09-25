Субсидии на оплату «коммуналки» получат больше россиян

Депутат Разворотнева: субсидии на оплату ЖКУ дадут большему числу россиян

После повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России субсидии на их оплату выдадут большему числу граждан. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с URA.RU.

По словам депутата Госдумы, субсидии выплачиваются в зависимости от доходов и расходов семьи на оплату «коммуналки». «Регион устанавливает тот порог по соотношению расходов на коммунальные услуги и доходов семьи, после которого они имеют право на субсидию. В большинстве регионов это 22 процента, в Москве это 10 процентов», — пояснила она.

При этом, отметила Разворотнева, многим россиянам, которые могут претендовать на субсидию, не удается ее получить. Главным препятствием для ее выдачи она назвала наличие задолженностей. Другие причины, почему граждане остаются без субсидий: незнание о наличии подобной формы поддержки, трудности со сбором документов, а также с дорогой до органов социальной защиты в отдаленных населенных пунктах страны. В связи с этим, заключила эксперт, в большинстве случаев средства, которые власти выделяют на субсидии, не расходуются до конца.

В сентябре в Минэнерго объяснили, что тарифы на газ и свет в 2024-2026 годах вырастут на фоне инфляции.