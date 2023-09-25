Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
08:56, 25 сентября 2023Среда обитания

Субсидии на оплату «коммуналки» получат больше россиян

Депутат Разворотнева: субсидии на оплату ЖКУ дадут большему числу россиян

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

После повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России субсидии на их оплату выдадут большему числу граждан. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с URA.RU.

По словам депутата Госдумы, субсидии выплачиваются в зависимости от доходов и расходов семьи на оплату «коммуналки». «Регион устанавливает тот порог по соотношению расходов на коммунальные услуги и доходов семьи, после которого они имеют право на субсидию. В большинстве регионов это 22 процента, в Москве это 10 процентов», — пояснила она.

При этом, отметила Разворотнева, многим россиянам, которые могут претендовать на субсидию, не удается ее получить. Главным препятствием для ее выдачи она назвала наличие задолженностей. Другие причины, почему граждане остаются без субсидий: незнание о наличии подобной формы поддержки, трудности со сбором документов, а также с дорогой до органов социальной защиты в отдаленных населенных пунктах страны. В связи с этим, заключила эксперт, в большинстве случаев средства, которые власти выделяют на субсидии, не расходуются до конца.

В сентябре в Минэнерго объяснили, что тарифы на газ и свет в 2024-2026 годах вырастут на фоне инфляции.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о незначительных повреждениях подлодки «Ростов-на-Дону»

    Россиян предупредили о «видимой» инфляции

    Коллектор из наркошопа пришел к школьнице и потребовал раздеться и извиниться

    Власти предложили перейти к китайской модели для стабилизации курса рубля

    Елена Летучая показала фигуру в купальнике на видео у бассейна

    Губернатор раскрыл подробности об уничтоженном в Белгородской области дроне

    Москвичам предрекли более позднее начало отопительного сезона

    В России создадут международный трибунал по преступлениям Киева

    Бойца «Азова» осудили на 22 года за расстрел жителя Мариуполя

    Психолог назвал способы стать уверенными в себе недолюбленным людям

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости