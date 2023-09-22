Рост тарифов на газ и свет объяснили

Минэнерго: тарифы на газ и свет в 2024-2026 годах вырастут на фоне инфляции

Тарифы на газо- и электроснабжение у российских потребителей вырастут на фоне инфляции. Индексация тарифов в 2024-2026 годах поможет расширить программу социальной газификации в новых субъектах страны, объяснили ТАСС в Минэнерго.

В ведомстве приняли решение проиндексировать тарифы на электроэнергию, услуги по ее передаче по сетям и оптовые тарифы на газ для всех потребителей. Ввиду роста издержек на производство и поставки также будет увеличена плата за коммунальные услуги. По словам чиновников, это позволит обновить и увеличить надежность энергосистем.

Как сообщает Минэнерго, льготные тарифы регионы устанавливают по своему усмотрению, снижая их на 30 процентов для жителей в сельских населенных пунктах, а также для горожан с электроплитами. Более того, отдельным категориям граждан в регионах полагаются субсидии при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), напомнили в ведомстве.

Ранее Минэкономразвития объявило, что максимальный рост тарифов ЖКХ в 2024 году составит 9,8 процента. При этом дополнительная индексация цен на газ в 2024-м для всех потребителей составит 4,2 процента, на передачу электроэнергии — на 3,1 процента, на электроэнергию для граждан — на 2,9 процента. Таким образом, со следующего года плата за коммуналку у семьи из трех человек, живущей в квартире площадью 50 квадратных метров, вырастет на 500-550 рублей в месяц, подсчитали в ведомстве.