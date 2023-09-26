Киев начал эвакуацию жителей из подконтрольной ему части Херсонской области
Киев начал насильственную эвакуацию жителей из 31 населенного пункта подконтрольной ему части Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его информации, эвакуацией занимаются сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) «при поддержке экстремистов из прибывшего из Николаева "националистического батальона "Цунами"». Ранее в Николаеве эти же бойцы вместе с сотрудниками СБУ проводили рейды против сторонников России, отметил Сальдо.
Как рассказал губернатор, херсонцев запугивают, бросая ручные гранаты и взрывные устройства с беспилотников в подъезды, дворы и крыши домов, а также насильственно отбирают у родителей детей и увозят их, затем гражданских отправляют в фильтрационные лагеря в районе Николаева. Мужчин направляют в военкоматы Николаева для отправки в зону боевых действий.
Ранее Совет обороны Херсонской области, сформированный властями Украины, решил эвакуировать семьи с детьми из населенных пунктов, которые подвергаются регулярным обстрелам. Данное решение касается Понятовки, Красного Маяка, Берегового, Ольговки, Дудчан, Зимовника, Веселого, Токаревки, Приозерного, Львового и еще 21 населенного пункта.
В конце августа украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в пяти населенных пунктах подконтрольной им части территории Запорожской области. Планировалось эвакуировать 54 ребенка и 67 членов их семей.