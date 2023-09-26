Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:27, 26 сентября 2023Бывший СССР

Киев начал эвакуацию жителей из подконтрольной ему части Херсонской области

Сальдо: СБУ насильно эвакуирует жителей подконтрольной части Херсонской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев начал насильственную эвакуацию жителей из 31 населенного пункта подконтрольной ему части Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его информации, эвакуацией занимаются сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) «при поддержке экстремистов из прибывшего из Николаева "националистического батальона "Цунами"». Ранее в Николаеве эти же бойцы вместе с сотрудниками СБУ проводили рейды против сторонников России, отметил Сальдо.

Как рассказал губернатор, херсонцев запугивают, бросая ручные гранаты и взрывные устройства с беспилотников в подъезды, дворы и крыши домов, а также насильственно отбирают у родителей детей и увозят их, затем гражданских отправляют в фильтрационные лагеря в районе Николаева. Мужчин направляют в военкоматы Николаева для отправки в зону боевых действий.

Ранее Совет обороны Херсонской области, сформированный властями Украины, решил эвакуировать семьи с детьми из населенных пунктов, которые подвергаются регулярным обстрелам. Данное решение касается Понятовки, Красного Маяка, Берегового, Ольговки, Дудчан, Зимовника, Веселого, Токаревки, Приозерного, Львового и еще 21 населенного пункта.

В конце августа украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в пяти населенных пунктах подконтрольной им части территории Запорожской области. Планировалось эвакуировать 54 ребенка и 67 членов их семей.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Небензя прокомментировал подрыв «Северных потоков»

    Историк озвучил главную задачу Запада на Украине

    Германию, Данию и Швецию призвали ускорить расследование по «Северным потокам»

    Российские военные отразили атаку ВСУ на запорожском направлении

    Сотрудник погоста раскрыл содержимое поминальных пакетов

    Захарова оценила отказ английских футболистов от матчей с россиянами

    В iPhone 15 Pro обнаружили критическую проблему

    В центре Херсона произошли взрывы

    Проживающий в США внук Пугачевой заскучал без выходов на сцену

    Небензя анонсировал проект заявления председателя СБ ООН по «Северным потокам»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости