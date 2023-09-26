Киев начал эвакуацию жителей из подконтрольной ему части Херсонской области

Сальдо: СБУ насильно эвакуирует жителей подконтрольной части Херсонской области

Киев начал насильственную эвакуацию жителей из 31 населенного пункта подконтрольной ему части Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его информации, эвакуацией занимаются сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) «при поддержке экстремистов из прибывшего из Николаева "националистического батальона "Цунами"». Ранее в Николаеве эти же бойцы вместе с сотрудниками СБУ проводили рейды против сторонников России, отметил Сальдо.

Как рассказал губернатор, херсонцев запугивают, бросая ручные гранаты и взрывные устройства с беспилотников в подъезды, дворы и крыши домов, а также насильственно отбирают у родителей детей и увозят их, затем гражданских отправляют в фильтрационные лагеря в районе Николаева. Мужчин направляют в военкоматы Николаева для отправки в зону боевых действий.

Ранее Совет обороны Херсонской области, сформированный властями Украины, решил эвакуировать семьи с детьми из населенных пунктов, которые подвергаются регулярным обстрелам. Данное решение касается Понятовки, Красного Маяка, Берегового, Ольговки, Дудчан, Зимовника, Веселого, Токаревки, Приозерного, Львового и еще 21 населенного пункта.

В конце августа украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в пяти населенных пунктах подконтрольной им части территории Запорожской области. Планировалось эвакуировать 54 ребенка и 67 членов их семей.