Украина объявила эвакуацию семей с детьми из части Херсонской области

В подконтрольных Киеву районах Херсонской области эвакуируют семьи с детьми

Совет обороны Херсонской области, сформированный властями Украины, решил эвакуировать семьи с детьми из населенных пунктов, которые подвергаются регулярным обстрелам. Об этом заявил в глава украинской администрации региона Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Данное решение касается Понятовки, Красного Маяка, Берегового, Ольговки, Дудчан, Зимовника, Веселого, Токаревки, Приозерного, Львового и еще 21 населенного пункта.

Также отмечается, что в контролируемых Киевом районах увеличат длительность комендантского часа, он будет действовать с 20:00 до 6:00.

Прокудин добавил, что власти работают «над предотвращением энергетического коллапса в регионе». Также Киев готовится к чрезвычайным ситуациям на объектах критической инфраструктуры во время прохождения осенне-зимнего периода.

В конце августа украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в пяти населенных пунктах подконтрольной им части территории Запорожской области. Планировалось эвакуировать 54 ребенка и 67 членов их семей.

