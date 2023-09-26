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17:47, 26 сентября 2023Ценности

Самбурская сравнила 40-летних россиян с «дедами и бабками»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская оценила внешность россиян зрелого возраста. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах (на момент написания новости были удалены) 36-летняя знаменитость рассказала, что многие люди в 40 лет выглядят значительно старше своих лет. «Они как деды и бабки. Просто обратите внимание на их рацион, на их распорядок дня, во сколько они ложатся спать, что они едят и в каком количестве употребляют алкоголь. Все это после 35 лет заметно», — заявила она.

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При этом для сохранения моложавой внешности звезда посоветовала как можно раньше приучить себя к правильному питанию. «Все это сказывается на лице, поэтому чем раньше начнете, тем дольше сможете сохранить молодость», — высказалась Самбурская.

Вдобавок артистка посоветовала приседать. «Потому что и мужская, и женская висячая задница — это печально», — заключила она.

Ранее в сентябре Самбурская показала внешность без макияжа. 36-летняя знаменитость разместила ролики, в которых примерила осенние покупки. При этом на кадрах видно, что артистка отказалась от мейкапа и укладки, а ее кожа в идеальном состоянии.

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    Екатерина Ештокина
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