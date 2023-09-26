Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:03, 26 сентября 2023Интернет и СМИ

Стало известно о разладе между США и их ключевым союзником

Monde: Саудовская Аравия сокращает зависимость от США

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Саудовская Аравия сокращает зависимость от США. На это указал журналист Le Monde Жан-Мишель Беза.

По его утверждению, сложившаяся ситуация на нефтяном рынке позволила Эр-Рияду занять прагматичную позицию и более не подчиняться Вашингтону, отказавшись от соглашения «нефть в обмен на военную защиту» 1945 года. Вместо этого королевство повернулось в сторону России и Китая, и никакое давление со стороны США, включая визит президента Джо Байдена, не заставило саудовского принца сдать свои позиции по нефтяному вопросу.

«Никогда еще саудовцы так не соответствовали своему прозвищу "нефтяные короли". Они восстановили контроль над рынком нефти при активной поддержке России», — считает автор статьи.

24 августа лидеры стран БРИКС решили принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Шесть государств станут полноценными членами организации с 1 января 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Он шайтан и хочет спасти свою шкуру». Рамзан Кадыров раскрыл подробности избиения поджигателя Корана своим сыном Адамом

    Россияне бросились скупать один вид товаров для дома

    Россиян предупредили об опасности для умных устройств

    В Конгрессе усомнились в честности Белого дома в вопросе о сумме расходов на ВСУ

    «Емелю 2.0» заметили на улице в Москве и сняли на видео

    Участники спецоперации получат бесплатную землю на Камчатке

    Переехавшие в Европу россияне рассказали о минусах жизни за границей

    Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов

    Психолог высказался относительно брака без секса

    В Китае назвали признак зависимости Евросоюза от США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости