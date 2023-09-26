Стало известно о разладе между США и их ключевым союзником

Monde: Саудовская Аравия сокращает зависимость от США

Саудовская Аравия сокращает зависимость от США. На это указал журналист Le Monde Жан-Мишель Беза.

По его утверждению, сложившаяся ситуация на нефтяном рынке позволила Эр-Рияду занять прагматичную позицию и более не подчиняться Вашингтону, отказавшись от соглашения «нефть в обмен на военную защиту» 1945 года. Вместо этого королевство повернулось в сторону России и Китая, и никакое давление со стороны США, включая визит президента Джо Байдена, не заставило саудовского принца сдать свои позиции по нефтяному вопросу.

«Никогда еще саудовцы так не соответствовали своему прозвищу "нефтяные короли". Они восстановили контроль над рынком нефти при активной поддержке России», — считает автор статьи.

24 августа лидеры стран БРИКС решили принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Шесть государств станут полноценными членами организации с 1 января 2024 года.