Над Курской областью сбили еще два дрона ВСУ

Минобороны: ПВО сбила еще два украинских беспилотника над Курской областью

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«25 сентября около 23:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Информация о пострадавших и повреждениях на земле не приводится.

Ранее сообщалось, что 25 сентября около 22:30 ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью.

Также вечером 25 сентября ПВО сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны, были уничтожили дроны самолетного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что инцидент произошел в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль.