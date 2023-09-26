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00:25, 26 сентября 2023Россия

Над Курской областью сбили еще два дрона ВСУ

Минобороны: ПВО сбила еще два украинских беспилотника над Курской областью
СюжетРабота систем ПВО:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: губернатор Пскова Михаил Ведерников / РИА Новости

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«25 сентября около 23:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства. Информация о пострадавших и повреждениях на земле не приводится.

Ранее сообщалось, что 25 сентября около 22:30 ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью.

Также вечером 25 сентября ПВО сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны, были уничтожили дроны самолетного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что инцидент произошел в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль.

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    Екатерина Подвигина
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