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23:21, 25 сентября 2023Россия

ПВО сбила украинские беспилотники над российским регионом

Минобороны: ПВО сбила два украинских беспилотника над Курской областью

Фото: РИА Новости

25 сентября около 22:30 российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что это были дроны самолетного типа. Информация о повреждениях на земле и пострадавших не приводится.

Примерно в это же время ПВО сбили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Как уточнили в Минобороны, были уничтожили дроны самолетного типа.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что инцидент произошел в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль.

Утром 25 сентября в Грайворонском городском округе также был сбит беспилотник ВСУ. Никто из мирных жителей не пострадал.

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    Екатерина Подвигина
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