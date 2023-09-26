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22:58, 26 сентября 2023Мир

Небензя прокомментировал подрыв «Северных потоков»

Небензя: США пошли на подрыв «Северных потоков» ради сохранения влияния в Европе
Сюжет«Северный поток-2»:
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон пошел на преступный подрыв «Северных потоков», чтобы сохранить влияние в Европе. Его слова приводит ТАСС.

26 сентября стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц был заранее проинформирован о подготовке диверсии на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС), для установки бомб использовали подлодки.

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    Юлия Мискевич
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