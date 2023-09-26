Небензя прокомментировал подрыв «Северных потоков»

Небензя: США пошли на подрыв «Северных потоков» ради сохранения влияния в Европе

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Вашингтон пошел на преступный подрыв «Северных потоков», чтобы сохранить влияние в Европе. Его слова приводит ТАСС.

26 сентября стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц был заранее проинформирован о подготовке диверсии на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС), для установки бомб использовали подлодки.