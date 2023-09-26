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19:00, 26 сентября 2023Мир

В ФРГ заявили об осведомленности Шольца в организации подрыва «Северных потоков»

Депутат бундестага Котре: Шольц был проинформирован о подрыве «Северных потоков»
СюжетНаселение России:
Штеффен Котре

Штеффен Котре. Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц был заранее проинформирован о подготовке диверсии на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», заявил депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре. Его цитирует ТАСС.

«Шольц, вероятно, был проинформирован заранее», — сказал он, комментируя последнее расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на газопроводах.

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По его словам, эта версия подтверждается «четким заявлением» президента США Джо Байдена, сделанным во время визита Шольца в Вашингтон в феврале 2022 года, об уничтожении «Северного потока-2» в случае российского вторжения на Украину. Парламентарий добавил, что расследование инцидента «явно затягивается, чтобы защитить истинных виновников и оставить население в неведении».

15 сентября в ходе круглого стола по ситуации вокруг Украины глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что Запад заметает под ковер ситуацию со взрывами на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух газопроводах. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отметил, что оценить сроки ремонта невозможно. А Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

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    Глеб Бажуткин
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