В США раскрыли новые детали подрыва «Северных потоков». Что известно спустя год после диверсии?

Сеймур Херш: ЦРУ замели следы своего участия в диверсии на «Северных потоках»

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) смогло тщательно замести следы своего участия в организации диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». О новых подробностях теракта рассказал в своем блоге американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

По данным журналиста, отчеты о проведении диверсии посылались исключительно директору ЦРУ Уильяму Бернсу, который поддерживал контакт лично с президентом США Джо Байденом и организаторами аварии.

Фото: Jason Reed JIR / Reuters

Печатные машинки вместо компьютеров

Как указали источники Херша, американские спецслужбы в конспиративных целях полностью отказались от использования электронных носителей при составлении отчетов о проведении операции. Отмечается, что вся необходимая документация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona.

«Никакая существенная информация о миссии не записывалась на электронные носители, а печаталась на пишущей машинке», — написал Херш.

Причина и цели диверсии

По мнению Херша, США подорвали трубопроводы «Северный поток» из-за боязни потерять влияние на ФРГ и Европу. Вашингтон опасается, что Германия и НАТО по экономическим причинам попадут под влияние России и ее обширных природных ресурсов, а главный страх США — потеря давнего первенства в Западной Европе, указал Херш.

Выбор «Северных потоков» в качестве цели теракта журналист также объяснил тем, что США легко могли осуществить операцию по подрыву, а после отрицать свою причастность.

Осведомленность Шольца

Херш отметил, что в феврале 2022 года, когда президент США Джо Байден в своей речи пригрозил уничтожить «Северный поток-2» в случае в случае вторжения России на Украину, Шольц находился с официальным визитом в Вашингтоне и мог быть в курсе планов США по подрыву газопроводов. «Тогда и сейчас некоторые члены команды ЦРУ считали, что немецкий лидер был полностью осведомлен о тайном планировании разрушения трубопроводов», — добавил он.

Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины вновь, то "Северного потока — 2" не будет, мы положим ему конец Джо Байден Президент США

Шаг к третьей мировой

Журналист подчеркнул, что перед организацией теракта руководство ЦРУ оценило неясные слова президента США Джо Байдена о намерении взорвать российские газопроводы как шаг в сторону третьей мировой войны.

Руководство ЦРУ расценило вводящий в заблуждение указ Байдена об уничтожении трубопроводов, расценив это не иначе как "стратегический шаг к третьей мировой войне" Сеймур Херш амреиканский журналист

Источник Херша указал, что эксплуатация и существование «Северных потоков», по мнению ЦРУ, было не стратегическим, а экономическим вопросом для президента России Владимира Путина. Тем не менее Белый дом распорядился установить взрывчатку на газопроводах, но с возможностью ее активации по требованию.

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Реакция российского МИД на расследование

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что администрация Байдена должна дать исчерпывающий ответ на расследование Херша о причастности американских спецслужб к аварии на газопроводах.

Так глубоко американские президенты еще не заходили. Администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам Мария Захарова Официальный представитель МИД России

26 сентября стало известно, что в газопроводе «Северный поток-2» упало давление. Сообщалось, что потенциальная утечка газа из морского газопровода произошла у берегов датского острова Борнхольм. Морское управление Дании призвало суда обходить район инцидента.

Уже к ночи того же дня Nord Stream AG сообщила, что давление в «Северном потоке-1» упало на обеих нитках. «Сегодня вечером диспетчеры центра управления "Северного потока-1" зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются», — указывалось в заявлении компании.