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19:39, 26 сентября 2023Силовые структуры

Полицейские нашли схрон с боеприпасами в лесу в Херсонской области

В Херсонской области полицейские нашли в лесу схрон с боеприпасами

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Херсонской области полицейские нашли схрон с боеприпасами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, правоохранители во время разведки обнаружили в лесу недалеко от поселка Чаплынка шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град», противотанковый снаряд, блок управления от выстрела, выстрел ручного противотанкового гранатомета (РПГ) 7-В и стартовый заряд РПГ 7-В.

Специалисты-взрывотехники решили уничтожить опасные предметы контролируемым взрывом накладного заряда тротила.

Ранее росгвардейцы обнаружили тайник с иностранным вооружением в доме бывшего украинского военного в Луганской народной республике (ЛНР).

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    Екатерина Власова
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