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12:44, 25 сентября 2023Силовые структуры

В доме бывшего бойца ВСУ в ЛНР росгвардейцы нашли схрон с иностранным оружием

Росгвардейцы нашли схрон с иностранными РПГ в доме бывшего военнослужащего ВСУ

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Росгвардейцы обнаружили тайник с иностранным вооружением в доме бывшего украинского военного в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в понедельник, 25 сентября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, в ходе поисковых мероприятий силовики заглянули в домовладение, где ранее жил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Внутри оказался схрон с РПГ иностранного производства, а также патроны к стрелковому оружию, ручные гранаты, тротиловые шашки, электродетонаторы и мины. Также в тайнике украинца нашли форму ВСУ и флаг подразделения «Айдар».

Найденное оружие и боеприпасы отдали в военную комендатуру, начата проверка.

22 сентября сообщалось, что Росгвардия нашла в ДНР замаскированный танк ВСУ и мины.

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    Владимир Седов
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