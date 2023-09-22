Найденный росгвардейцами замаскированный танк ВСУ попал на видео

Росгвардия нашла в ДНР замаскированный танк ВСУ и мины

Росгвардейцы обнаружили замаскированный танк Т-72, оставленный Вооруженными силами Украины (ВСУ) на позициях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве и предоставили видео с находкой.

На кадрах виден танк, накрытый ветками. Он был спрятан в капонире на оставленных противником позициях в Старобешевском районе. Там же находились и мины.

13 сентября сообщалось, что в ДНР спецназ Росгвардии обнаружил тайник ВСУ с оружием из стран НАТО. Схрон был в разрушенном доме одного из населенных пунктов. При осмотре был найден 40-миллиметровый гранатомет М320А1, произведенный в США, немецкий пулемет MG. 42/59, а также три пистолета Макарова, три автомата Калашникова и более восьми тысяч патронов к ним.