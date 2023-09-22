Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:42, 22 сентября 2023Силовые структуры

Найденный росгвардейцами замаскированный танк ВСУ попал на видео

Росгвардия нашла в ДНР замаскированный танк ВСУ и мины

Росгвардейцы обнаружили замаскированный танк Т-72, оставленный Вооруженными силами Украины (ВСУ) на позициях в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве и предоставили видео с находкой.

На кадрах виден танк, накрытый ветками. Он был спрятан в капонире на оставленных противником позициях в Старобешевском районе. Там же находились и мины.

13 сентября сообщалось, что в ДНР спецназ Росгвардии обнаружил тайник ВСУ с оружием из стран НАТО. Схрон был в разрушенном доме одного из населенных пунктов. При осмотре был найден 40-миллиметровый гранатомет М320А1, произведенный в США, немецкий пулемет MG. 42/59, а также три пистолета Макарова, три автомата Калашникова и более восьми тысяч патронов к ним.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о трудностях Чехии с помощью Украине

    Звезда сериала «Универ» назвала причину вынужденного переезда в Москву

    В России резко подорожали подгузники

    В Москве задержали экс-жениха Анастасии Волочковой

    В Москве завершили строительство центра фигурного катания Тутберидзе

    Пакистан решил не платить России за нефть выше потолка цен

    54-летняя супермодель показала фото в платье с глубоким декольте

    Перечислены самые популярные у российской пехоты виды оружия

    ВСУ обстреляли хутор в Белгородской области

    В России запустили сервис подбора имени ребенку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости