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15:26, 26 сентября 2023Силовые структуры

В московском СИЗО у арестанта нашли пропитанную наркотическим веществом бумагу

В Москве в СИЗО у арестанта нашли три листа, пропитанные наркотическим веществом

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве в Бутырском следственном изоляторе (СИЗО) у 36-летнего арестанта нашли листы бумаги, пропитанные наркотическим веществом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным ведомства, мужчина всегда носил с собой три листа формата А4. Однако они были пустые. Тогда бумагу решили проверить, и выяснилось, что она пропитана запрещенным веществом. Теперь сотрудники будут тщательнее проверять письма фигуранта.

Отмечается, что он попал в СИЗО за кражу.

Ранее в Москве арестованный сбежал от конвоя с МРТ, выпрыгнув из окна больницы.

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    Екатерина Власова
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