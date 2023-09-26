В московском СИЗО у арестанта нашли пропитанную наркотическим веществом бумагу

В Москве в СИЗО у арестанта нашли три листа, пропитанные наркотическим веществом

В Москве в Бутырском следственном изоляторе (СИЗО) у 36-летнего арестанта нашли листы бумаги, пропитанные наркотическим веществом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным ведомства, мужчина всегда носил с собой три листа формата А4. Однако они были пустые. Тогда бумагу решили проверить, и выяснилось, что она пропитана запрещенным веществом. Теперь сотрудники будут тщательнее проверять письма фигуранта.

Отмечается, что он попал в СИЗО за кражу.

Ранее в Москве арестованный сбежал от конвоя с МРТ, выпрыгнув из окна больницы.

