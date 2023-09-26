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05:12, 26 сентября 2023Мир

В Китае назвали признак зависимости Евросоюза от США

Институт «Тайхэ»: диверсия на «Северных потоках» говорит о контроле США над ЕС
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Отсутствие результатов расследования европейских стран по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» свидетельствует о том, что Европейский союз (ЕС) полностью контролируется Соединенными Штатами. Этот признак назвал ТАСС ведущий эксперт по международным отношениям китайского аналитического института «Тайхэ» Ван Цзайбан.

«Европейские страны больше не обладают суверенной способностью решать вопросы, затрагивающие их основные интересы», — подчеркнул он. Эксперт подчеркнул, что проблема заключается «не в отсутствии результатов, а в том, что они не смеют их озвучить».

Ван Цзайбан предположил, что план по подрыву газопровода мог принадлежать США, а его исполнителем стала Великобритания. Он пояснил, что у американских и британских ВМС имеются технические способности «делать подобные вещи».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад заметает под ковер ситуацию со взрывами на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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    Марина Совина
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