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19:04, 26 сентября 2023Спорт

Гол вратаря помог «Уфе» выйти в следующий раунд Кубка России

«Уфа» победила «Торпедо» в матче Кубка России, пенальти на счету вратаря Баклова

Кадр: Telegram-канал «FONBET Кубок России»

«Уфа» одержала победу над московским «Торпедо» в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» и в основное время завершилась со счетом 1:1. На 69-й минуте нападающий Дмитрий Полоз реализовал пенальти и вывел москвичей вперед. На 90-й минуте полузащитник Константин Троянов сравнял счет.

В серии послематчевых пенальти сильнее оказались хозяева — 8:7. Решающий гол на счету вратаря «Уфы» Олега Баклова. При этом его оппонент — голкипер «Торпедо» Егор Бабурин не сумел забить гол.

Соперник «Уфы» по следующему раунду Кубка России станет известен позднее. Команда представляет Вторую лигу, «Торпедо» — Первую.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В финале команда одержала победу над «Краснодаром» в серии пенальти.

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    Анастасия Борисова
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