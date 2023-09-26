«УП»: в СБУ пригрозили России жестким ответом на атаки энергообъектов

В Службе безопасности Украины (СБУ) пригрозили России жестким ответом за атаки на энергетические объекты республики. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источник в СБУ.

Собеседник «УП» заявил, что украинские ресурсы якобы «позволяют это сделать».

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что силы безопасности и обороны страны продолжают «плановую работу» по российским военным объектам. В качестве целей в Киеве рассматривают, в частности, военные объекты в Крыму, уточнил он.

13 сентября управление стратегических коммуникаций украинских войск признало, что армия республики нанесла удары по объектам Севастополя.