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16:03, 26 сентября 2023Бывший СССР

В СБУ пригрозили России жестким ответом на атаки энергообъектов

«УП»: в СБУ пригрозили России жестким ответом на атаки энергообъектов

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

В Службе безопасности Украины (СБУ) пригрозили России жестким ответом за атаки на энергетические объекты республики. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источник в СБУ.

Собеседник «УП» заявил, что украинские ресурсы якобы «позволяют это сделать».

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что силы безопасности и обороны страны продолжают «плановую работу» по российским военным объектам. В качестве целей в Киеве рассматривают, в частности, военные объекты в Крыму, уточнил он.

13 сентября управление стратегических коммуникаций украинских войск признало, что армия республики нанесла удары по объектам Севастополя.

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    Кристина Есикова
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